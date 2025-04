Internews24.com - Bayern Inter, in corso il pranzo UEFA. Marotta e Zanetti in compagnia di Oaktree

di Giacomo Giurato, è inil. Conancheche ha accompagnato i due dirigentiManca sempre meno a, alle 21:00 il fischio di inizio all'Allianz Arena per una grande serata di calcio. Due top club che si sfidano per provare a staccare il pass per la semifinale di Champions League, l'obiettivo dell'è quello di rivedere Monaco il 31 Maggio e per realizzare questo sogno, stasera occorrerà una squadra "indemoniata".Nel frattempo è inil consuetotra le rispettive delegazioni. Per il club nerazzurro, oltre al presidente Giuseppee al vicepresidente Javier, sono presenti in rappresentanza diKatherine Ralph, Alejandro Cano, Carlo Ligori e Renato Meduri.