Bayern Inter i nerazzurri sognano Monaco il 31 Maggio Per il grande obiettivo servirà essere indemoniati

Bayern Inter, i nerazzurri sognano di rivedere Monaco il 31 Maggio. Per arrivare in finale servirà una squadra indemoniata

Oggi è il grande giorno, è il giorno dell'affascinante serata di Champions tra Bayern Monaco e Inter. I ragazzi di Inzaghi sono chiamati a una prova non da poco, la squadra tedesca è un'avversaria difficile sotto tanti punti di vista e i numerosi infortuni che hanno colpito la truppa di Kompany non devono fare abbassare la guardia. I nerazzurri vogliono tornare a Monaco il 31 Maggio, Luigi Garlando sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su quello che deve fare la squadra di Inzaghi per conquistare la finale.

SITUAZIONE Inter – «Vale sempre, ma contro una squadra tedesca ancora di più: prima di ragionare di tattica e di tecnica, l'Inter dovrà pareggiare il furore agonistico del Bayern Monaco.

