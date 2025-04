Bayern-Inter fuori per scelta tecnica | novità di formazione

Bayern Monaco-Inter e c’è attesa per capire quali saranno le formazioni ufficiali. Una novità potrebbe riguardare la compagine tedesca che si presenta alla sfida Champions già in formazione più che rimaneggiata.Bayern-Inter, fuori per scelta tecnica: novità di formazione (LaPresse) – Calciomercato.itStando a quanto riportato da ‘Sky’, infatti, Kompany potrebbe tenere fuori Muller per scelta tecnica: una novità sorprendente, considerata anche l’assenza di Musiala sulla trequarti. Per l’Inter, invece, sembra essere confermata la formazione prevista alla vigilia: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Calciomercato.it - Bayern-Inter, fuori per scelta tecnica: novità di formazione Leggi su Calciomercato.it Possibile sorpresa nell’undici titolare di questa sera nell’andata dei quarti di finale di Champions League: esclusione inattesaManca poco più di un’ora aMonaco-e c’è attesa per capire quali saranno le formazioni ufficiali. Unapotrebbe riguardare la compagine tedesca che si presenta alla sfida Champions già inpiù che rimaneggiata.perdi(LaPresse) – Calciomercato.itStando a quanto riportato da ‘Sky’, infatti, Kompany potrebbe tenereMuller per: unasorprendente, considerata anche l’assenza di Musiala sulla trequarti. Per l’, invece, sembra essere confermata laprevista alla vigilia: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram.

Bayern-Inter, fuori per scelta tecnica: novità di formazione. FCIN1908 / Bayern-Inter, gioca Carlos Augusto al posto di Dimarco. La formazione scelta da Inzaghi. Dimarco in panchina contro il Bayern Monaco: perché l'esterno dell'Inter non giocherà titolare, infortunio, precauzione o scelta tecnica?. Champions League, Bayern Monaco-Inter vale la semifinale. BREAKING – Inter, la scelta su Dimarco col Bayern! Così cambia la formazione: Bastoni e Calha…. Schönwetter: "L'Inter sta meglio del Bayern ed è più costante. E occhio al fattore Urbig". Ne parlano su altre fonti

FCIN1908 / Bayern-Inter, gioca Carlos Augusto al posto di Dimarco. La formazione scelta da Inzaghi - Gioca Carlos Augusto al posto di Dimarco a sinistra: ecco la formazione scelta da Simone Inzaghi per Bayern Monaco-Inter di stasera ... (fcinter1908.it)

FCIN1908 / Bayern-Inter, Dimarco non recupera: parte fuori dalla formazione titolare - Federico Dimarco non è pronto per Bayern Monaco-Inter di questa sera: partirà fuori dalla formazione titolare di Inzaghi ... (fcinter1908.it)

Inter sfida il Bayern Monaco: Inzaghi cerca riscatto in Champions League - L'Inter affronta il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Inzaghi punta su Lautaro Martinez per superare le difficoltà recenti. (msn.com)