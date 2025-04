Inter-news.it - Bastoni e gli italiani ritrovano Kimmich e i suoi fratelli: conto in sospeso dopo la Nations League – CdS

e gli altridell’Inter questa sera ritroverannoe gli altri tedeschi del Bayern Monaco.quindici giorni dalla sfida di Dortmund, la ferita degli azzurri è ancora aperta. Secondo quanto riguardato dal Corriere dello Sport, Bayern Monaco-Inter sarà un modo per gliper cercare di regolare in qualche modo i conti dalla sfida di.DALLA NAZIONALE AI CLUB – La ferita di Dortmund, quella del gol subito con la complicità di un raccattapalle 15enne e l’astuzia di Joshua, brucia ancora. Noel Urbaniak, nome che probabilmente l’Italia calcistica non scorderà tanto presto, è diventato un piccolo eroe in patria per aver velocizzato il calcio d’angolo che ha mandato Musiala in porta con la difesa azzurra intenta a. meditare. Donnarumma era fermo, la linea difensiva in pausa caffè, eserviva l’assist-beffa.