Ilrestodelcarlino.it - Basta sprechi sul riscaldamento: con il termostato Bosch Smart Home risparmi energia e il 21% sul prezzo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La gestione intelligente delè oggi una delle soluzioni più efficaci per aumentare il comfort domestico e ridurre i consumi. Con ilper radiatoredi seconda generazione, disponibile su Amazon a soli 65,15€, puoi portare la tua casa a un nuovo livello di efficienza. Il dispositivo è attualmente in offerta con uno sconto del 21%, IVA e spese di spedizione comprese. Compralo subito, è in promozionedi: il must have per la tua abitazione Questosi installa facilmente sui radiatori già presenti in casa e si integra perfettamente con gli ecosistemi Amazon Alexa, AppleKit e Google, consentendoti di controllare la temperatura con la voce o tramite app dedicata. Grazie alla connessione con l’hub(venduto separatamente), puoi impostare programmi dipersonalizzati, monitorare i consumi e regolare la temperatura ambiente in modo preciso, anche da remoto.