Basket, in Divisione Regionale 2 il GMV supera nettamente Liburnia e vede i play-off.

Pisa, 8 aprile 2025 – Netto e convincente successo del GMV, nel posticipo della penultima giornata del campionato di2, in casa contro LibertasLivorno. A una giornata dal termine della regular season,to a pieni voti un esame che si presentava denso di insidie, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli mantengono così il terzo posto, a pari punti di Chimenti Livorno, compiendo un passo importante, anche se non ancora decisivo, verso i-off. LA CRONACA – La partita inizia con il solo GMV in campo, di fronte ad avversari che non sembrano in serata, ma nei primi minuti i biancoverdi non sono fortunati al tiro, sbagliando anche le soluzioni più semplici. Dopo un time out, i ragazzi di Cinzia Piazza cominciano finalmente a fare canestro, evidenziando il buon lavoro fatto in allenamento, fanno pressing su unanel pallone, sia in difesa sia in attacco, e terminano il primo quarto con un vantaggio molto eloquente (21-7).