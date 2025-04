Oasport.it - Basket: Florida vince il titolo NCAA in finale su Houston

Di fronte agli oltre 65.000 dell’Alamodome di San Antonio si sono chiuse le Final Four del torneo, l’evento deluniversitario che raccoglie un’attenzione enorme lungo tutto il territorio americano. Alla sesta apparizione nelle Final Four e alla quarta, iGators conquistano il successo battendo per 65-63 gliCougars, che a loro volta speravano di poter mettere le mani sul trofeo per la prima volta, e invece, alla terzadopo quelle del 1983 e 1984, devono ancora rinviare i loro sogni.Per la veritàstava anche riuscendo a fare una gran partita, in quel classico deluniversitario che è il basso punteggio, ed aveva chiuso la prima metà di gara avanti 28-31. Una partita, questa, portata a casa dasoprattutto grazie a figure non necessariamente di primo piano, soprattutto Will Richard (18 punti con 4 triple nei primi 20?), mentre alla prova dei fatti non è bastato ai Cougars un LJ Cryer da 19 punti.