Basket Final Four Ncaa 2025 | Florida rimonta ancora e vince il titolo Houston beffata nel finale

Gators sono campioniper la terza volta nella loro storia grazie alla vittoria 65-63 sugliCougars. La formazione di coach Todd Golden corona una stagione straordinaria da 36 vittorie e sole 4 sconfitte tornando are il torneo a distanza di 18 anni dalla doppietta 2006 e 2007. Prosegue invece la maledizione di, che perde così la terzadella sua storia. Nel 1983 e 1984 erano arrivate due cocenti sconfitte ine per i ‘Phi Slama Jama’ di Clyde Drexler e Hakeem Olajuwon, mentre stavolta il rammarico è per lasubita nei minutii, che priva così i Cougars del loro primo.Nellae dell’Alamodome di San Antonio, i ragazzi di coach Kelvin Sampson eseguono straordinariamente il piano partita, con il mantra difesa e rimbalzi offensivi che viene rispettato alla lettera: il lavoro nella propria metà campo per arginare e ingabbiare Clayton (3/10 dal campo e 3 palle perse) è commovente, costantemente raddoppiato da una difesa asfissiante.

