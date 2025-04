Basket femminile | Schio c’è l’USK Praga nelle Final Six Famila a caccia della semifinale

Famila Schio contro USK Praga: la caccia alla semiFinale delle Final Six di Eurolega è tutta qui, nel match inaugurale che domani, a Saragozza, inaugurerà il nuovo format della massima competizione continentale. Potrebbe essere la seconda volta in tre anni del club veneto, ma potrebbe anche essere il tentativo per Praga di mantenere un certo status quo a livello internazionale.Con il nuovo format, chi vince questa partita sfiderà il Fenerbahce in semiFinale, e avrà in ogni caso assicurata la permanenza in Spagna fino a domenica; per quanto riguarda invece la perdente, in questo caso ci sarà il ritorno diretto a casa. Ecco perché in 40 minuti si deciderà tantissimo in termini di risultati, vite e quant’altro. Peraltro, Schio-Praga in questa fase è il remake proprio della Finale 3°-4° posto del 2023, quando Egle Sventoraite mise a segno la tripla che diede il terzo posto al Famila. Oasport.it - Basket femminile: Schio, c’è l’USK Praga nelle Final Six. Famila a caccia della semifinale Leggi su Oasport.it contro USK: laalla semie delleSix di Eurolega è tutta qui, nel match inaugurale che domani, a Saragozza, inaugurerà il nuovo formatmassima competizione continentale. Potrebbe essere la seconda volta in tre anni del club veneto, ma potrebbe anche essere il tentativo perdi mantenere un certo status quo a livello internazionale.Con il nuovo format, chi vince questa partita sfiderà il Fenerbahce in semie, e avrà in ogni caso assicurata la permanenza in Spagna fino a domenica; per quanto riguarda invece la perdente, in questo caso ci sarà il ritorno diretto a casa. Ecco perché in 40 minuti si deciderà tantissimo in termini di risultati, vite e quant’altro. Peraltro,in questa fase è il remake proprioe 3°-4° posto del 2023, quando Egle Sventoraite mise a segno la tripla che diede il terzo posto al

