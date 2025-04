Basket A2 Libertas la nuova era di Benvenuti | cuore capitale e rinnovamento

Leggi su Corrieretoscano.it

Marconon ha perso tempo. Il neo presidente dellaLivorno ha intrapreso un’agenda fittissima che lo ha visto protagonista fin dal primo giorno. Tra i momenti più significativi, l’incontro all’Hotel Palazzo, dove, affiancato dal consulente sportivo Giulio Iozzelli, si è presentato ufficialmente a tifosi e stampa. Durante la conferenza stampa,ha espresso con passione il proprio impegno per la, definendo la squadra e il progetto “una parte di sé”. Iozzelli, dal canto suo, ha preferito mantenere un profilo più cauto, limitandosi a garantire “massima attenzione sul mercato”, pur senza sbottonarsi su nomi e strategie. “Non è semplice – ha spiegato – perché molti giocatori in questa fase di stagione preferiscono squadre con ambizioni di alta classifica, come è accaduto con Luca Conti, finito a Rimini nonostante il nostro interesse”.