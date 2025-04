Barletta-Andria-Trani Controlli straordinari nel weekend | 15 segnalazioni per droga 71 multe e patenti ritirate

Barletta-Andria-Trani che, nella serata di sabato scorso, hanno messo in campo un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio. L'operazione ha interessato un'ampia zona della provincia, toccando sia i centri costieri di Trani, Bisceglie e Barletta, sia quelli dell'entroterra come Andria, Canosa di Puglia e Margherita di Savoia.Nel corso dei Controlli, i militari hanno ispezionato 4 esercizi pubblici, identificato circa 300 persone e verificato oltre 150 veicoli. Le perquisizioni personali e veicolari hanno portato al sequestro di oltre 20 grammi di sostanze stupefacenti – tra cocaina, hashish e marijuana – con la conseguente segnalazione di 15 persone alla Prefettura per uso personale.Pesante anche il bilancio sul fronte della sicurezza stradale: 71 le sanzioni amministrative elevate per infrazioni al Codice della Strada, per un ammontare superiore a 18.

