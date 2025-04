Bari i locali rispondono alle accuse | Il codice di autoregolamentazione non è andato a regime

codice di autoregolamentazione, condiviso a gennaio fra Comune e associazioni di categoria, non deve aver funzionato bene se, con l?arrivo della bella stagione, la situazione. Quotidianodipuglia.it - Bari, i locali rispondono alle accuse: «Il codice di autoregolamentazione non è andato a regime» Leggi su Quotidianodipuglia.it Ildi, condiviso a gennaio fra Comune e associazioni di categoria, non deve aver funzionato bene se, con l?arrivo della bella stagione, la situazione.

Bari, i locali rispondono alle accuse: «Il codice di autoregolamentazione non è andato a regime». Niente orecchiette nella Bari vecchia: le "signore della pasta" scioperano. Inchiesta appalti Asl Bari: al via gli interrogatori, due indagati non rispondono al gip. Sciopero delle orecchiette a Bari, pastaie dicono basta a critiche su igiene e freschezza dei prodotti. I prelievi a domicilio con le siringhe del reparto: nei guai 10 infermieri del Policlinico. Scontro sui fondi per le festività natalizie: il consigliere Pagliaro accusa, l’assessore Delli Noci risponde. Ne parlano su altre fonti

Bari, i locali rispondono alle accuse: «Il codice di autoregolamentazione non è andato a regime» - Il codice di autoregolamentazione, condiviso a gennaio fra Comune e associazioni di categoria, non deve aver funzionato bene se, con l’arrivo della bella stagione, la ... (quotidianodipuglia.it)

Appalti truccati, arrestati negano o non rispondono - BARI - Si sono difesi dalle accuse tre degli undici indagati arrestati ... Per la vicenda del teatro gli imprenditori rispondono anche di istigazione alla corruzione per aver consegnato 5mila ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Bari, accuse su favori e voto di scambio. Leccese: «Sostituzione presidenti è fisiologica». Romito: «Spero che Comune eviti il commissariamento» - Romito ha aggiunto che «i locali dell’Amtab», sotto amministrazione giudiziaria a seguito dell'inchiesta Codice Interno della Dda di Bari, «venivano usati per celebrare delle riunioni di cons ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)