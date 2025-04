Noinotizie.it - Bari: “Empathy Box, venerdì musica creativa e improvvisata Teatro Kismet

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito il comunicato:Una serata all’insegna della libertà, dove larompe gli schemi e si trasforma in un’esperienza collettiva unica. L’11 aprile a partire dalle 18 ildiospiteràBox, il festival diideato dall’Associazione Culturale Banderumorose e organizzato in collaborazione con Spazio13 e Teatri di. Un evento che riunisce artisti d’avanguardia, sonorità inedite e nuove forme di interazione sonora, per un viaggiole fuori dagli schemi.Box nasce con l’intento di esplorare le possibilità espressive dellae dell’incontro tra linguaggi sonori differenti. Il programma di questa edizione si presenta ricco e variegato, con performance che spaziano dal jazz d’avanguardia alla ricerca elettronica, dal noise all’improvvisazione radicale.