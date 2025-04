Sololaroma.it - Barcellona-Borussia Dortmund, il pronostico di Champions League: occhio a Raphinha

Dopo un intenso weekend nei vari campionati in giro per l’Europa, tornano finalmente protagoniste le tre competizioni europee. Domani, mercoledì9 aprile, sono in programma le altre due partite dei quarti di finale di: all’Estadi Olimpic di Montjuic si disputerà il match tra, calcio d’inizio ore 21:00. Gli spagnoli partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.33, mentre il pareggio e il successo dei tedeschi sono dati rispettivamente a 5.65 e 7.75.Come arrivano al matchContinua la rincorsa delverso il terzo Triplete della sua storia. I blaugrana occupano la prima posizione ne LaLiga con 67 punti (a +4 sul Real Madrid), sono in finale di Coppa del Re (dove sfideranno proprio i Blancos) e tra i grandi favoriti in