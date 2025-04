Barbecue elettrico senza fumo in sconto su Amazon | per grigliare anche a casa

Barbecue elettrico Ardes AR1B01 è perfetto per grigliare senza preoccuparti del fumo, quindi ideale anche in ambito domestico, sfruttando una regolazione della temperatura personalizzabile e una potenza di ben 2200W. Oggi puoi acquistarlo in offerta su Amazon a soli 24,90 euro invece di 35,16. Il prezzo include la spedizione Prime con consegna in un giorno e, come sempre, anche l'IVA. Quindi non ci sono costi aggiuntivi al prezzo indicato. Aggiungi il Barbecue senza fumo al carrello Barbecue senza fumo Ardes AR1B01: le caratteristiche che devi sapere I 2200W di potenza a disposizione di questa griglia elettrica ti daranno modo di preparare alla perfezione, e con il sapore del Barbecue, carne, verdure e pesce, tutto con un occhio alla praticità. Il vassoio raccogli grassi da riempire con acqua è la genialata che permette a tutto il sistema di funzionare eliminando quasi del tutto il fumo durante la cottura: il dettaglio che ti permetterà di usarlo non solo in giardino, ma anche in casa, magari in balcone.

