Banda di ladri assalta la gioielleria nella notte Auto rubata usata per sfondare la vetrina

nella quiete della notte assisana: "spaccata" ai danni di una gioielleria in pieno centro storico, a due passi dalla Basilica di Santa Chiara e all'inizio di Corso Mazzini. Presa di mira, con un colpo ardito e studiato, "Aurea Assisi ". Alle 2.30 della scorsa notte, quattro malviventihanno distrutto, con un'Alfa Romeo 147 rubata, la vetrina blindata della gioielleria e, una volta entrati, si sono subito diretti, muniti di contenitori, verso gli espositori dove erano presenti gli oggetti in oro e hanno fatto razzia. Da quantificare il bottino, si parla di 20.000 euro, oltre ai gravi danni arrecati all'attività commerciale. Un'azione fulminea e ben studiata, da professionisti, considerato che subito è scattato l'allarme e che qualcuno, svegliato di soprassalto, ha chiamato il 112, numero di emergenza unico europeo.

