Balloni segretario FdI | Serve un cambiamento

Gianniè il nuovo coordinatore sambenedettese di Fratelli d’Italia. Avvocato e poeta, già presidente del Centro Agroalimentare Piceno e capogruppo FdI durante il mandato Piunti,ha sconfitto il predecessore Luigi Cava imponendosi con 98 preferenze contro 69. Numeri che non parlano di unità e d’altronde nei giorni scorsi si è più volte discusso di frange e frizioni: il risultato di sabato scorso, in tal senso, segnerebbe la vittoria dei meloniani che fanno riferimento ad Andrea Assenti. All’orizzonte ora ci sono le elezioni regionali, passaggio fondamentale per definire strategie e rapporti di forza per le prossime amministrative: "Le discussioni ci sono sempre state all’interno dei partiti, ma io penso che scintille e attriti portino nuova energia e vitalità – commenta– Di Cava dico che ha lavorato tanto per il partito, ma penso anche che dopo qualche anno sia sopravvenuta una certa stanchezza.