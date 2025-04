Baldassarri | Libero scambio tra Ue e Stati Uniti Von der Leyen segua il modello Chigi

Baldassarri, ex viceministro dell'Economia ed attualmente presidente dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. In base a cosa lo sostiene? «La controprova sono settanta anni di prosperità che abbiamo avuto nell'Occidente. All'inizio del millennio, poi, l'ingresso della Cina nel Wto ha fatto uscire dalla povertà 3 miliardi di persone. Questo è l'effetto del Libero commercio». La sorprende che gli Stati Uniti, in queste ore, stanno valutando una moratoria di 90 giorni? «La moratoria, a mio parere, serve per riflettere. L'aspetto che mi sorprende è che in precedenza non abbiano valutato le considerazioni che le ho appena fatto. Trump ha posto un problema che è quello del deficit della bilancia commerciale. Iltempo.it - Baldassarri: «Libero scambio tra Ue e Stati Uniti Von der Leyen segua il modello Chigi» Leggi su Iltempo.it «Settanta anni di teoria economica, mi inducono a dire che i dazi sono sempre un gioco a somma negativa. Colpiscono chi li riceve e chi li fa». A dirlo Mario, ex viceministro dell'Economia ed attualmente presidente dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. In base a cosa lo sostiene? «La controprova sono settanta anni di prosperità che abbiamo avuto nell'Occidente. All'inizio del millennio, poi, l'ingresso della Cina nel Wto ha fatto uscire dalla povertà 3 miliardi di persone. Questo è l'effetto delcommercio». La sorprende che gli, in queste ore, stanno valutando una moratoria di 90 giorni? «La moratoria, a mio parere, serve per riflettere. L'aspetto che mi sorprende è che in precedenza non abbiano valutato le considerazioni che le ho appena fatto. Trump ha posto un problema che è quello del deficit della bilancia commerciale.

