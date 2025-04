Sport.quotidiano.net - Bagnacavallo vicino alla Promozione: decisivo il gol di Camara contro Savarna

Leggi su Sport.quotidiano.net

A due giornate dal termine del campionato di Prima Categoria, che si giocheranno dopo la sosta pasquale, il 27 aprile e il 4 maggio, ildi Calderoni (foto Bracci) è vicinissimorisalita in. Infatti, i biancorossi espugnano 1-0grazie al gol nel finale (il 16º in campionato) die mantengono 4 punti di vantaggio sul San Vittore, a sua volta vittorioso 2-1 sul Vecchiazzano, grazierete a 2’ dal fischio finale di Marco Lucchi.che prima ospita il Santa Sofia del temibile capocannoniere Karim Campacci (24 gol nel torneo) poi all’ultima giornata farà visita al già ampiamente retrocesso Marina e, in virtù dell’attuale vantaggio, ai ravennati basterà vincere quella gara per conquistare la. Davvero entusiasmante la lotta per evitare i playout che sta infiammando il girone: Il doppio pareggio Real Fusignano-Fosso Ghiaia (0-0) e Only Sport Alfonsine-San Pancrazio (1-1) consente alle prime due di portarsi a +3 sulle squadre in battaglia per gli spareggi retrocessione mentre Alfonsine e San Pancrazio raggiungono il Carpena ma vengono scavalcate dallo Sporting Predappio che si impone proprio sui rivali forlivesi per 1-0.