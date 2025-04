Badminton Europei Horsens 2025 | esordio ok per Corsini Piccinin nel doppio femminile

Leggi su Sportface.it

Hanno preso questa mattina il via ai Campionatidie lo hanno fatto con una vittoria per la spedizione italiana. Nel loro match d’nel tabellone di, Martinaed Emmasi sono imposte ai danni della coppia svizzera formata da Cloe Brand e Julie Franconville. Una sfida combattuta, che ha superato l’ora di gioco, al termine della quale le nostre portacolori si sono imposte con il punteggio di 2-1 (21-18; 11-23; 23-21). Un finale al cardiopalma che ha premiato, brave anche a reagire dopo un secondo set perso nettamente. Si aprono così le porte degli ottavi di finale, dove sfideranno le svedesi Moa e Tilda Sjoo, teste di serie numero otto del draw.Prima giornata in cui hanno preso il via tutti i tabelloni, ma in singolare i nostri rappresentanti sono stati tutti esentati dal primo turno, mentre inmisto e nelmaschile l’Italia non è riuscita a piazzare coppie nel tabellone principale della competizione.