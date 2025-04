Bad Bunny al Tiny Desk ha dimostrato che si può essere una superstar globale e restare umili

Bunny insegna, si capisce di amare realmente qualcosa quando questa entra inevitabilmente e visceralmente in ogni pensiero. In maniera prepotentemente sommessa, eppure costante e non invasiva, questo qualcosa ammanta ogni momento del nostro quotidiano. Abbracciandolo di quel mix di saudade e desiderio che, grazie a una serie di impulsi elettrici, fa contrarre il muscolo cardiaco. Ed è così che il sangue arriva, dal cuore, a tutto il corpo, rendendolo vivo come un sole vibrante dei Caraibi. Per molti il cuore è una persona, per altri un luogo. Per Bad Bunny è uno stato e uno Stato: Puerto Rico. Per scoprire cosa abbia di magico questa isola caraibica per lui, si può scegliere di prendere un aereo direzione San Juan-Isla Verde, meglio conosciuto come aeroporto internazionale Luis Muñoz Marín, ovvero il principale aeroporto di Porto Rico, situato a Isla Verde, quartiere del comune di Carolina, a poca distanza dalla capitale San Juan.

