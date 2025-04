Lanazione.it - Bacino di Roffia: "Un comitato per tutelarlo"

Uncittadino in difesa e sviluppo delremiero. E’ quanto emerso da una partecipatissima assemblea. seguito degli allagamenti subiti dopo l’apertura della cassa di espansione avvenuta il 14 marzo scorso, il consiglio della società Canottieri San Miniato, visto gli ingenti danni subiti ha organizzato una riunione straordinaria aperta nella Sala Bertini di San Miniato Basso. All’assemblea oltre a moltissimi soci hanno partecipato cittadini, dirigenti del Coni regionale e provinciale, e presidenti di circoli di canottaggio della Toscana. Il presidente della Canottieri San Miniato, Enzo Ademollo, ha presentato un documento di foto e video – spiega una nota – da cui si evince la gravità dei danni subiti, nel corso di questi ultimi 15 anni in concomitanza della costruzione della cassa di espansione e dopo il suo collaudo che doveva coincidere con la messa in sicurezza delle strutture dei canottieri.