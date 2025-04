Ilgiorno.it - Baby Archimede crescono. L’ingegno produce giochi

Piccoli, sviluppando l’arte della manifattura. Il progetto “Eureka! Funziona!” di Assolombarda – in collaborazione con l’Associazione insegnamento fisica (Aif) e l’Istituto italiano di tecnologia (Iit) – anche quest’anno ha proposto un concorso rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie per far realizzare ai bambini giocattoli derivati direttamente dal loro ingegno. Il tema di questa tredicesima edizione è stato il magnetismo, ponendo dunque come condizione preliminare l’uso della forza magnetica per determinare la mobilità interna al gioco. Alla finale di Monza e Brianza, svoltasi ieri nella sede di Monza di Assolombarda, hanno partecipato 11 classi della provincia: una terza, 4 quarte e 6 quinte. A trionfare nel gruppo terze e quarte è stata la 4C dell’istituto Manzoni di Lesmo, con il gioco “Calamithockey”.