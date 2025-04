Quotidiano.net - Axpo Italia: 29 miliardi di contributo economico in 25 anni di attività

Leggi su Quotidiano.net

Dal 2020inha generato undi circa 29di euro versando "alle famiglie (tra salari, stipendi e oneri vari) 184,8 milioni, 723,6 milioni allo Stato e oltre 28,2alla catena del valore, contando su una media di circa 2.000 fornitori l'anno". Lo rileva una ricerca dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, realizzata in occasione dei 25di operatività diin, che analizza l'impatto dell'azienda sull'economiana. Solo nel 2023, si legge nello studio, "ha generato unpari a oltre 8,76di euro, di cui 64 milioni in salari, stipendi e contributi alle famiglie, 188 milioni in tasse versate agli organi di governo e circa 8,56di euro destinati alle imprese della catena del valore, rappresentando complessivamente lo 0,43% del PILno".