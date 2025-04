Dayitalianews.com - Avrebbero invaso il mercato durante l’estate nel Lazio: sequestrate 25mila paia di infradito “tossiche” provenienti dall’estremo oriente

Blocchi alla frontiera: migliaia dinon conformi fermate ad ApriliaUna spedizione di circadiè stata intercettata ad Aprilia dai funzionari della Sezione Operativa Territoriale dell’Agenzia delle Dogane, nel corso di un controllo mirato sulle merci in ingresso. Il carico, proveniente, era destinato a un’impresa con sede nella provincia di Roma.Ftalati oltre soglia: l’esito delle analisi è allarmanteGli accertamenti tecnici condotti presso l’Ufficio Laboratorio di Napoli hanno confermato la presenza di ftalati in quantità superiori ai limiti stabiliti dalla normativa europea. Si tratta di sostanze chimiche utilizzate per ammorbidire materiali plastici, ma che, se presenti oltre determinati livelli, rappresentano un rischio per la salute umana.