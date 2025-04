Aviators Lugo dominano Happy Basket Castel Maggiore e puntano ai playoff

Aviators Lugo sbancano in maniera autorevole il campo dell’Happy Basket Castel Maggiore con un netto 79-61 (19-8; 47-28; 65-38) nonostante le assenze di Canzonieri, Pasquali e Lorenzo Baroncini, compiendo un altro passo avanti verso il secondo posto, che garantirebbe l’accesso ai playoff. Decisiva diventa la gara di sabato, che vedrà i lughesi ospitare alle 19 la Vis Persiceto. Nel week end non sono scesi in campo Raggisolaris Academy e Lusa Basket Massa Lombarda. Nella prossima giornata i faentini ospiteranno venerdì alle 21.15 Castel Maggiore, mentre Massa riceverà domenica alle 18 i Tigers Villanova. Il tabellino di Lugo: Rosetti, Cortecchia 3, Mazzotti 12, Fussi 5, Creta 20, Caramella 3, Belmonte, Arosti 13, Ravaioli 23. All.: Baroncini F. Classifica girone V2: 4 Torri Ferrara* e Vis Persiceto 6; Raggisolaris Academy, e Lugo* 4 Castel Maggiore 2. Sport.quotidiano.net - Aviators Lugo dominano Happy Basket Castel Maggiore e puntano ai playoff Leggi su Sport.quotidiano.net Glisbancano in maniera autorevole il campo dell’con un netto 79-61 (19-8; 47-28; 65-38) nonostante le assenze di Canzonieri, Pasquali e Lorenzo Baroncini, compiendo un altro passo avanti verso il secondo posto, che garantirebbe l’accesso ai. Decisiva diventa la gara di sabato, che vedrà i lughesi ospitare alle 19 la Vis Persiceto. Nel week end non sono scesi in campo Raggisolaris Academy e LusaMassa Lombarda. Nella prossima giornata i faentini ospiteranno venerdì alle 21.15, mentre Massa riceverà domenica alle 18 i Tigers Villanova. Il tabellino di: Rosetti, Cortecchia 3, Mazzotti 12, Fussi 5, Creta 20, Caramella 3, Belmonte, Arosti 13, Ravaioli 23. All.: Baroncini F. Classifica girone V2: 4 Torri Ferrara* e Vis Persiceto 6; Raggisolaris Academy, e* 42.

Aviators Lugo dominano Happy Basket Castel Maggiore e puntano ai playoff. Ne parlano su altre fonti

Aviators Lugo vincono a Castel Maggiore - Più forti delle assenze, gli Aviators sbancano con autorità il campo dell’Happy Basket Castel Maggiore, iniziando nel migliore dei modi il girone di ... (ravennanotizie.it)

Aviators Lugo, buona la prima in poule play off. Contro Castel Maggiore il match dura un quarto - Gli Aviators Lugo (Creta in foto) esordiscono con una vittoria nella Poule Play Off di Divisione Regionale 1. I lughesi superato 76-57 l’Happy Basket Progresso Castel Maggiore. Non è scesa in ... (msn.com)

Derby amaro per gli Aviators: la Raggisolaris Academy Faenza espugna Lugo - Per gli Aviators una serata difficile, compromessa dalla netta inferiorità fisica e da un calo di energie nella ripresa. Il primo quarto si apre con un parziale pesante (2-18), ma Lugo reagisce ... (ravennanotizie.it)