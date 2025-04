Aveva un’attività di noleggio barche a Como ma non pagava correttamente l’Iva | evasione per 45mila euro

Roma, morto il 13enne ferito da un colpo di pistola. Giacomo aveva seguito un tutorial sui social per rimontarla.

Seconda bambina morta di morbillo in Texas, aveva 8 anni. E Kennedy ora ammette: “Serve il vaccino”.

Due morti a Napoli: vittima aveva denunciato le minacce.

Lo studente ghanese morto in ospedale per una Tac sbagliata: aveva la milza spappolata dopo la caduta in monopattino.

Daniele Lupi stroncato dal tumore a 50 anni: aveva già perso papà e sorella.

Morto durante una festa Jorge Bolano: l’ex giocatore del Parma aveva 47 anni.