L'attore ha specificato idella sua trasformazione nel personaggio che a quanto pare richiederà meno ore al trucco rispetto al passato Tra i ritorni a sorpresa nel cast dici saranno anche alcuni interpreti degli X-Men del franchise targato 20th Century Fox, tra cuineidi. L'attore è apparso solamente in X-Men 2, uscito nel 2003, neidel mutante, ma tornerà al fianco di Patrick Stewart, Kelsey Grammer, James Marsden, Rebecca Romijn e Ian McKellen nel nuovo crossover dei Marvel Studios. L'attore ha recentemente dichiarato, durante un'intervista a "Today With Jenna and Friends", di aver già iniziato le prove di trucco per il film,ndo che i progressi nel campo del trucco cinematografico hanno .

Avengers: Doomsday, Alan Cumming svela i dettagli del suo ritorno nei panni di Nightcrawler.

Avengers: Doomsday – Alan Cumming parla del suo ritorno dopo X-Men 2.

Avengers: Doomsday, il trucco per Nightcrawler dura 90 minuti: "Per X-Men era 4 ore".

Alan Cumming Says ‘Avengers: Doomsday’ Got His X-Men Transformation Down to 90 Minutes: ‘It Was Four and a Half Hours’ to Become Nightcrawler for ‘X2’.

Avengers: Doomsday, Alan Cumming commenta il suo ritorno come Nightcrawler: il divertente video sui social.

Avengers: Doomsday, Alan Cumming commenta il suo ritorno come Nightcrawler: il divertente video sui social.