Veronasera.it - Avanza il maxi cantiere di Veronetta: mercoledì sarà ripristinata la viabilità fino a via Scrimiari

Leggi su Veronasera.it

Gli interventi in via San Paolo, informa il Comune di Verona nell'ambito deldi, procedono senza imprevisti sul cronoprogramma condiviso con la cittadinanza dalle imprese V-Reti e Acque Veronesi. Dopo l’apertura del tratto di via dell’Artigliere e via Timavo,