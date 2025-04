Bergamonews.it - Autostrada A4, chiusure in vista per i caselli bergamaschi

inper isulla A4 Milano-Brescia.Dalle 21 di martedì 8 alle 5 di mercoledì 9 aprile sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate, al km 179+100 o di Ponte Oglio, al km 191+000.Dalle 21 di mercoledì 9 alle 5 di giovedì 10 aprile sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Agrate, al km 145+900.Sempre nella stessa notte sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.