Autostrada A1 | chiuso tratto Calenzano-Barberino verso Bologna per una notte

Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 aprile 2025, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna, per consentire attività propedeutiche all'ampliamento del tratto

