Automobilista investito e ucciso da una moto a tutta velocità pena ridotta per uno degli imputati

Firenze, 8 aprile 2025 – Cadute le aggravanti,per uno dei dueal processo d'appello per la morte di Lorenzo Brogioni, il 43enneda unasu cui viaggiavano tre giovani, tra cui un minorenne, la notte tra il 16 e 17 ottobre 2023 in via Gioberti a Firenze. I giudici della terza sezione della corte d'appello hanno condannato con l'accusa di cooperazione in omicidio stradale Ayoub Rezgi il 20enne tunisino, difeso dall'avvocato Samuele Zucchini, a 3 anni e 8 mesi di reclusione contro i 5 anni e 8 mesi inflitti, un anno fa, in abbreviato dal gip. Per il 20enne sono cadute le aggravanti del concorso con più di due persone e con minore, dell'attraversamento con semaforo rosso e della guida contromano e guida senza patente della, tra l'altro rubata. È invece diventata definitiva la condanna a 8 anni di reclusione per Mohamed Harathi, 25enne, anche lui tunisino, che guidava lae che ha preferito non impugnare la sentenza.