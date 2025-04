Auto in fiamme nel cortile di casa giallo sul rogo

fiamme mentre si trovava parcheggiato nel cortile di un'abitazione. L'allarme è scattato e sul posto sono. Udinetoday.it - Auto in fiamme nel cortile di casa, giallo sul rogo Leggi su Udinetoday.it Sono state affidate ai carabinieri le indagini per un incendio che ha destato preoccupazione nella serata di ieri, lunedì 7 aprile, a Mortegliano. Un Fiat Doblò è stato avvolto dallementre si trovava parcheggiato neldi un'abitazione. L'allarme è scattato e sul posto sono.

