.com - Auto Diesel usate: calano in Europa in favore di ibride ed elettriche

Leggi su .com

Il mercato delleinsta vivendo una trasformazione senza precedenti. Mentre i motoricontinuano a perdere quota, gli acquirenti—soprattutto online—stanno abbracciando propulsioni alternative come benzina, ibrido ed elettrico a ritmi sette volte più veloci rispetto ai canali tradizionali. Un’analisi di Carvago, la principale piattaforma europea per l’acquisto di, svela dinamiche regionali, modelli in controtendenza e il ruolo cruciale del digitale nella transizione ecologica.Vendita diin crescita costante: +30% nel primo bimestre 2025Declino progressivo delleIn due anni, la quota divendute inè calata drasticamente. Paesi come la Germania vedono irappresentare solo il 33% delle vendite (2025), mentre in Romania resistono al 62%.