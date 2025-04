Auser Sicilia a congresso a Palermo i 70 delegati dei comprensori siciliani

delegati in rappresentanza dei 12 mila iscritti all'Auser Sicilia che si ritroveranno a Palermo, il 9 e 10 aprile prossimi, all'Hotel Villa D'Amato di via Messina Marine, 180, per il congresso regionale. Il congresso si aprirà con la relazione del presidente regionale, Giorgio.

