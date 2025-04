Auguri per la tua morte 3 è ancora vivo! Ecco gli aggiornamenti dalla protagonista

Auguri per la tua morte 3 è ancora vivo! Ecco gli aggiornamenti dalla protagonistaAuguri per la tua morte 3 è un progetto vivo e vegeto stando agli ultimi aggiornamenti forniti dal regista del franchise e dalla star principale. Diretto da Christopher Landon, Auguri per la tua morte del 2017 era un film horror in stile Ricomincio da capo in cui una studentessa universitaria rimane bloccata in un loop temporale e deve rivivere il giorno fatidico in cui viene assassinata, più e più volte. Il film presentava un cast di spicco tra cui Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine e Charles Aitken. Il film è stato seguito da ancora Auguri per la tua morte nel 2019, ed è stato lanciato un terzo film.Parlando all'American Cinematheque (tramite Bloody Disgusting), Rothe e Landon forniscono un aggiornamento su Auguri per la tua morte 3.

