Audax Senigallia si prepara ai playout, Corinaldo festeggia la promozione in A2.

L’, in serie A2 di calcio a 5, vince e rimane a galla: sarà. Il 4-2 con il Grossetto permette ai senigalliesi di giocarsi la permanenza nella categoria nel doppio incontro con l’Aosta, con gara di andata sabato 26 aprile al PalaPanzini e ritorno il 3 maggio ad Aosta. La notizia, però è anche un’altra: nell’ultima giornata di campionato, via il tecnico Daniel Martin, dentro lo storico allenatore, Alberto Crivelli. "Non conosciamo l’Aosta, ma dobbiamo pensare a noi - esordisce il capitano dei senigalliesi, Emanuele Chiarizia -. Abbiamo affrontato questa stagione con mille difficoltà; in confronto alla B c’è uno scalino di due categorie abbondanti, quindi dobbiamo già essere soddisfatti dei 14 punti fatti, anche se un altro piccolo miracolo sarebbe un’ottima ciliegina".