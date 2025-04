Audaci e sportive | le donne nei periodici italiani del ventennio 1922 1945

Leggi su Ildenaro.it

Organizzata dalla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e dalla Fondazione Casa di Oriani di Ravenna con il supporto del Centro Mic- Moda Immagine e Costumi dell’Università degli Studi di Milano, protagonista di questa mostra la donna, raccontata e ritratta neidella prima metà del Novecento. La rassegna, curata da Elena Pala ed Emanuela Scarpellini, si sofferma sulle molteplici rappresentazioni della figura femminile dalal: la donna borghese che può permettersi di seguire le tendenze moda e si aggiorna acquistando riviste patinate, la massaia rurale tanto celebrata dal regime fascista come “angelo del focolare” che si occupa della cura della casa e delle battaglie autarchiche imposte dal fascismo, la donna sportiva che Mussolini celebra come nuova rappresentante del “bel paese “ed infine la donna della resistenza che, lottando per la libertà, trova anche il tempo per emanciparsi.