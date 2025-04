Attività estrattiva a Licata Cambiano e Di Paola | Approvato decreto per i ristori

Licata, Gela e Butera devono essere ripartite proprio a questi comuni che risentono dell’impatto ambientale legato a queste Attività. Oggi finalmente, dopo una. Agrigentonotizie.it - Attività estrattiva a Licata, Cambiano e Di Paola: "Approvato decreto per i ristori" Leggi su Agrigentonotizie.it "Da settimane proviamo a spiegare al governo regionale che le royalties delle società che operano nelle aree ricadenti nei territori di, Gela e Butera devono essere ripartite proprio a questi comuni che risentono dell’impatto ambientale legato a queste. Oggi finalmente, dopo una.

Attività estrattiva a Licata, Cambiano e Di Paola: "Approvato decreto per i ristori". Royalties "Argo-Cassiopea", Di Paola e Cambiano: "Ora fondi ai Comuni". La Regione ha firmato il decreto: ecco le royalties per il Comune di Licata. Gela (CL) - Con l'avvio delle attività estrattive del progetto Argo Cassiopea, in arrivo le Royalties. Licata, manifestazione dei pescatori contro l'estrazione di gas Argo – Cassiopea. Attività di cava senza autorizzazione, la Cassazione: "Illegittima la sanzione a imprenditore licatese".

