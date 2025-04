Avellinotoday.it - “Attenzione: pericolo di sprofondamento”. Benvenuti ad Avellino

Una nuova emergenza si aggiunge alla già precaria situazione della viabilità ad. Alla rotonda di San Ciro, si è aperta una voragine che ha messo in allarme residenti e automobilisti. Un evento che, purtroppo, non giunge inaspettato per chi quotidianamente percorre le strade cittadine.