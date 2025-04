Atp Montecarlo Super Berrettini contro Zverev Passa il turno anche Cobolli Sonego eliminato

Montecarlo anche oggi tre italiani in campo. Lorenzo Sonego perde in tre set contro lo spagnolo Martinez. Flavio Cobolli Supera il serbo Lajovic. Matteo Berrettini battendo Navone ieri pomeriggio si è guadagnato il turno contro ZverevL'articolo Atp Montecarlo, Super Berrettini contro Zverev. Passa il turno anche Cobolli, Sonego eliminato proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Atp Montecarlo, Super Berrettini contro Zverev. Passa il turno anche Cobolli, Sonego eliminato Leggi su Ildifforme.it oggi tre italiani in campo. Lorenzoperde in tre setlo spagnolo Martinez. Flavioa il serbo Lajovic. Matteobattendo Navone ieri pomeriggio si è guadagnato ilL'articolo Atpilproviene da Il Difforme.

Tennis, super Berrettini a Montecarlo: rimonta Zverev e va agli ottavi. ATP Montecarlo, LIVE day 3: un Berrettini super fa il colpaccio come promesso, battuto Zverev. Berrettini vince all’esordio a Montecarlo: Navone battuto in 2 set. Ora la super sfida a Zverev. Berrettini batte Navone: al 2° turno c'è Zverev. Berrettini batte Navone all'esordio dell'Atp di Montecarlo: adesso c'è Zverev. Montecarlo, Berrettini super: elimina Zverev e regala a Sinner il rientro da numero 1. Ne parlano su altre fonti

Montecarlo, Berrettini super: elimina Zverev e regala a Sinner il rientro da numero 1 - (Adnkronos) - Un Matteo Berrettini da favola avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il romano, numero 34 del mondo, supera il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del ranking Atp e ... (msn.com)

Tennis, super Berrettini a Montecarlo: rimonta Zverev e va agli ottavi - Italia protagonista a Montecarlo: Matteo Berrettini supera in rimonta Alexander Zverev, numero 2 al Mondo e testa di serie numero 1 del tabellone, accedendo agli ottavi di finale, dove potrebbe affron ... (msn.com)

Atp Monte-Carlo - Un super Matteo Berrettini batte Zverev in rimonta. Ok Cobolli - In dubbio fino alla vigilia del match contro Lorenzo Sonego per il fastidio fisico accusato a Bucarest, Pedro Martinez è sceso in campo e ha eliminato il piemontese al Masters 1000 di Monte-Carlo aggi ... (tennisworlditalia.com)