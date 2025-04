Atp Montecarlo Cobolli non smette di vincere | Lajovic piegato in 2 set

Cobolli accede al secondo turno dell’Atp di Montecarlo. Nel primo torneo Matsers 1000 sulla terra rossa della stagione, l’azzurro numero 36 del ranking Atp ha superato in due set il serbo Dusan Lajovic, 109esimo della classifica, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 13 minuti di gioco. Nel prossimo turno, l’azzurro se la vedrà con il vincente del match tra l’olandese Tallon Griekspoor e il francese Arthur Fils.Prosegue l‘ottimo momento di forma del tennista italiano, fresco vincitore dell’Atp di Bucarest. Una partita che Cobolli ha di fatto sempre avuto sotto controllo, tranne per il momento in cui ha subito la rimonta del serbo da 5-1 a 5-4 nel primo set. Nel secondo però ha avuto meno problemi, cercando e trovando una maggiore continuità con la prima di servizio: dal 44% del primo parziale al 64% del secondo. Ilfattoquotidiano.it - Atp Montecarlo, Cobolli non smette di vincere: Lajovic piegato in 2 set Leggi su Ilfattoquotidiano.it Flavioaccede al secondo turno dell’Atp di. Nel primo torneo Matsers 1000 sulla terra rossa della stagione, l’azzurro numero 36 del ranking Atp ha superato in due set il serbo Dusan, 109esimo della classifica, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 13 minuti di gioco. Nel prossimo turno, l’azzurro se la vedrà con il vincente del match tra l’olandese Tallon Griekspoor e il francese Arthur Fils.Prosegue l‘ottimo momento di forma del tennista italiano, fresco vincitore dell’Atp di Bucarest. Una partita cheha di fatto sempre avuto sotto controllo, tranne per il momento in cui ha subito la rimonta del serbo da 5-1 a 5-4 nel primo set. Nel secondo però ha avuto meno problemi, cercando e trovando una maggiore continuità con la prima di servizio: dal 44% del primo parziale al 64% del secondo.

