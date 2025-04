ATP Montecarlo 2025 oggi in tv 8 aprile | orari ordine di gioco programma streaming

2025 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso sulla terra battuta outdoor del Principato di Monaco: martedì 8 aprile scenderanno in campo cinque italiani.Sul Court Rainier III nel terzo incontro di giornata scenderanno in campo Matteo Berretini ed il tedesco Alexander Zverev, mentre sul Court Des Princes e si giocherà a partire dalle ore 11.00 la sfida tra Lorenzo Sonego e l’iberico Pedro Martinez, a cui seguirà il match tra Flavio Cobolli ed il serbo Dusan Lajovic.Si giocheranno esclusivamente incontri di doppio sul Court 11: si affronteranno nel terzo match di giornata Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della terza testa di serie, e l’indiano Rohan Bopanna e lo statunitense Ben Shelton. Oasport.it - ATP Montecarlo 2025 oggi in tv (8 aprile): orari, ordine di gioco, programma, streaming Leggi su Oasport.it Si completa il primo turno ed inizia il secondo turno nel Rolex Monte-Carlo Mastersdi tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso sulla terra battuta outdoor del Principato di Monaco: martedì 8scenderanno in campo cinque italiani.Sul Court Rainier III nel terzo incontro di giornata scenderanno in campo Matteo Berretini ed il tedesco Alexander Zverev, mentre sul Court Des Princes e si giocherà a partire dalle ore 11.00 la sfida tra Lorenzo Sonego e l’iberico Pedro Martinez, a cui seguirà il match tra Flavio Cobolli ed il serbo Dusan Lajovic.Si giocheranno esclusivamente incontri di doppio sul Court 11: si affronteranno nel terzo match di giornata Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della terza testa di serie, e l’indiano Rohan Bopanna e lo statunitense Ben Shelton.

Atp Montecarlo, le partite di oggi: partite e orari. Atp Monte Carlo: vincono Musetti contro Bu e Berrettini su Navone, Fognini eliminato - Al secondo turno Cerundolo affronta Alcaraz. Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e italiani in gara oggi al Montecarlo Masters 2025: programma, quando giocano al secondo turno e dove vedere in diretta tv · Tennis ATP. Atp Montecarlo 2025: tabellone, calendario, date, orari, tv. LIVE! Monte Carlo, Day 1: un lunedì con Musetti, Berrettini e Fognini. ATP Montecarlo, i risultati degli italiani: Musetti e Berrettini al secondo turno, Fognini eliminato da Cerundolo. Ne parlano su altre fonti

ATP Montecarlo 2025, il tabellone aggiornato del Masters 1000 di tennis - Sorteggiato il tabellone di Monte-Carlo con Zverev testa di serie numero uno, davanti ad Alcaraz e Djokovic. A rappresentare il tennis italiano ci sono Musetti, Berrettini, Sonego, Arnaldi, Cobolli e ... (fanpage.it)

Atp Montecarlo 2025, oggi 3 italiani in campo: orario e dove vederlo in tv - Il torneo Atp di Montecarlo 2025 oggi, lunedì 7 aprile, entra nel vivo con le partite del primo turno del tabellone maschile. Tre gli italiani in campo: sul Rainier III, dove il programma inizia alle ... (msn.com)

Atp Montecarlo 2025, esordio vincente per Musetti e Berrettini - Esordio vincente oggi al torneo Atp di Montecarlo 2025 per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il 23enne toscano, numero 16 del mondo e 13 del seeding, supera in rimonta il coetaneo cinese Yunchaoket ... (msn.com)