Atp Montecarlo 2025 gli italiani in campo oggi martedì 8 aprile | partite e risultati Berrettini sfida Zverev

oggi gli italiani impegnati a Montecarlo, nel primo Atp Masters 1000 sulla terra rossa del 2025. Il match di cartello di martedì 8 aprile, per l’Italia e non solo, è quello tra Matteo Berrettini e il numero 2 al mondo Alexander Zverev. Dopo il convincente esordio contro Navone, il romano sogna una giornata di gloria che gli aprirebbe prospettive inedite nel Principato. Ma tocca anche a Lorenzo Sonego, impegnato nel suo primo turno contro lo spagnolo Pedro Martinez. E poi a Flavio Cobolli, fresco vincitore del suo primo titolo Atp a Bucarest: sfida il serbo Dusan Lajovic. Hanno già salutato Montecarlo Matteo Arnaldi e Fabio Fognini, mentre sarà impegnato domani nel suo secondo turno Lorenzo Musetti (testa di serie numero 13) vincitore lunedì contro il cinese Bu in tre set. Ilfattoquotidiano.it - Atp Montecarlo 2025, gli italiani in campo oggi martedì 8 aprile: partite e risultati. Berrettini sfida Zverev Leggi su Ilfattoquotidiano.it Sono ben tre anchegliimpegnati a, nel primo Atp Masters 1000 sulla terra rossa del. Il match di cartello di, per l’Italia e non solo, è quello tra Matteoe il numero 2 al mondo Alexander. Dopo il convincente esordio contro Navone, il romano sogna una giornata di gloria che gli aprirebbe prospettive inedite nel Principato. Ma tocca anche a Lorenzo Sonego, impegnato nel suo primo turno contro lo spagnolo Pedro Martinez. E poi a Flavio Cobolli, fresco vincitore del suo primo titolo Atp a Bucarest:il serbo Dusan Lajovic. Hanno già salutatoMatteo Arnaldi e Fabio Fognini, mentre sarà impegnato domani nel suo secondo turno Lorenzo Musetti (testa di serie numero 13) vincitore lunedì contro il cinese Bu in tre set.

