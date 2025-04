Oasport.it - ATP Montecarlo 2025: è il giorno di Berrettini contro Zverev. Al via Cobolli e Sonego

Terza giornata in arrivo al Masters 1000 di, almeno per quel che concerne il tabellone principale. Oltre ai restanti primi turni, vanno in scena tre incontri di secondo turno. E uno di questi interessa casa Italia molto da vicino, perché Matteosfida Alexandercon tante possibili implicazioni che arrivano da questo match.Una vittoria del romano, oltre a essere la terza sul tedesco in carriera, significherebbe primo posto del ranking ATP in automatico fino a Roma per Jannik Sinner, dato che una sconfitta del numero 2 mondiale in qualsiasi turno dei tre tornei nel suo programma, questo compreso, gli precluderebbe il sorpasso nei confronti dell’altoatesino. Chiaramente non è e non può essere solo questo il tema: tra i due c’è parecchio trascorso. Si va dal primo confronto a Roma nel 2018, con l’uno già affermato (e campione l’anno precedente nella Capitale) e l’altro emergente, fino alla rivincita dell’anno dopo, per poi arrivare agli appuntamenti importanti: la semifinale di Shanghai 2019, quella di Madrid 2021 e la sfortunatissima partita d’esordio alle Finals sempre 2021, in cui Matteo fu colpito da uno dei tanti, troppi infortuni in carriera.