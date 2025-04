Lapresse.it - Atp Montecarlo 2025, Berrettini batte Zverev e vola al 3° turno

Un grande MatteoAlexandere si qualifica per il terzodel Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo “1000” stagionale, dotato di un montepremi di 6.128.940 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Vittoria in rimonta 2-6, 6-3, 7-5L’azzurro, n.34 ATP, si impone sul tedesco n.2 del ranking e primo favorito del seeding, in rimonta in tre set con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5 in 2 ore e 29 minuti di gioco., dopo aver vinto per la prima volta in carriera contro uno dei primi due giocatori del mondo, affronterà giovedì negli ottavi chi uscirà vincitore dalla sfida – in programma mercoledì – tra il ceco Jiri Lehecka, n.28 ATP, e Lorenzo Musetti, n.16 del ranking e 13 del seeding.Biggest match of his career AND became a saint, all in the same day ??@ROLEXMCMASTERS #RolexMasters pic.