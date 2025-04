Oasport.it - ATP Montecarlo 2025, Berretti da sogno con Zverev. Agli ottavi anche Draper e Tsitsipas, bene Cobolli

Si sono chiusi i match di primo turno al Masters 1000 di, ma ci sono statetre sfide del secondo turno e tra queste spicca ovviamente la straordinaria vittoria di Matteoni contro Alexander. Il romano ha superato in rimonta il numero due del mondo al termine di un match entusiasmante, vinto dall’azzurro con il punteggio di 2-6 6-3 7-5 dopo due ore e mezza di gioco. Adesso perni avrà un giorno di riposo, in attesa magari di un derby azzurro, visto che affronterà il vincente del match tra Lorenzo Musetti ed il ceco Jiri Lehecka.ci vannoJacke Stefanos. Il britannico ha superato agevolmente l’americano Marcos Giron con un duplice 6-1 se la vedrà ora con il vincente della sfida tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, che oggi ha battuto il francese Corentin Moutet in tre set per 4-6 6-1 6-4.