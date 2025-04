ATP di Montecarlo, Sonego eliminato al primo turno. Cobolli avanti in due set.

Leggi su Ilfaroonline.it

Giornata in chiaroscuro per gli italiani a. Lorenzoè stato battuto oggi, martedì 8 aprile, da Pedro Martinez, numero 51 del mondo, aldel Masters 1000. Lo spagnolo si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Flavioinvece ha superato il serbo Dusan Lajovic, qualificandosi al secondodel torneo, vincendo in due set con il punteggio di 6-4, 6-2.Delusione per, che non è riuscito a confermare il bel tennis visto in questo inizio di stagione. Il torinese è andato quindi incontro a un’altra eliminazione nei primi turni di un Masters 1000, dopo essere stato battuto al secondo da Taylor Fritz a Miami. La partita si dimostra complicata per l’azzurro fin dalset, quando Martinez riesce a strappare un break e a vincere 6-4.