ATP di Montecarlo Berrettini super | elimina Zverev e regala a Sinner il rientro da numero 1

Berrettini da favola avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il romano, numero 34 del mondo, supera il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5 in due ore e 28 minuti. Con questo successo, Berrettini regala anche a Sinner la certezza del rientro in campo da numero 1 agli Internazionali di Roma.Ora l’azzurro affronterà agli ottavi il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti, numero 16 del mondo e 13 del seeding, e il ceco Jiri Lehecka, numero 28 del ranking Atp.Berrettini: “Partita pazzesca”“È stata una partita pazzesca, soprattutto mentalmente ho fatto un lavoro per girarla”. Matteo Berrettini ha commentato così, a caldo, la vittoria nel match contro Zverev a Montecarlo.”Non mi sentivo benissimo, anche per meriti suoi. Leggi su Ilfaroonline.it Un Matteoda favola avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di. Il romano,34 del mondo,a il tedesco Alexander2 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5 in due ore e 28 minuti. Con questo successo,anche ala certezza delin campo da1 agli Internazionali di Roma.Ora l’azzurro affronterà agli ottavi il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti,16 del mondo e 13 del seeding, e il ceco Jiri Lehecka,28 del ranking Atp.: “Partita pazzesca”“È stata una partita pazzesca, soprattutto mentalmente ho fatto un lavoro per girarla”. Matteoha commentato così, a caldo, la vittoria nel match contro.”Non mi sentivo benissimo, anche per meriti suoi.

Tennis, super Berrettini a Montecarlo: rimonta Zverev e va agli ottavi. ATP Montecarlo, LIVE day 3: un Berrettini super fa il colpaccio come promesso, battuto Zverev. Montecarlo, Berrettini super: elimina Zverev e regala a Sinner il rientro da numero 1. Super Berrettini, battuto Zverev a Montecarlo. Montecarlo, Berrettini super: elimina Zverev e regala a Sinner il rientro da numero 1. Monte-Carlo, Arnaldi unico italiano in campo domenica: il tabellone. Ne parlano su altre fonti

Montecarlo, Berrettini super: elimina Zverev e regala a Sinner il rientro da numero 1 - (Adnkronos) - Un Matteo Berrettini da favola avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il romano, numero 34 del mondo, supera il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del ranking Atp e ... (msn.com)

Tennis, super Berrettini a Montecarlo: rimonta Zverev e va agli ottavi - Italia protagonista a Montecarlo: Matteo Berrettini supera in rimonta Alexander Zverev, numero 2 al Mondo e testa di serie numero 1 del tabellone, accedendo agli ottavi di finale, dove potrebbe affron ... (msn.com)

Atp Monte-Carlo - Un super Matteo Berrettini batte Zverev in rimonta. Ok Cobolli - In dubbio fino alla vigilia del match contro Lorenzo Sonego per il fastidio fisico accusato a Bucarest, Pedro Martinez è sceso in campo e ha eliminato il piemontese al Masters 1000 di Monte-Carlo aggi ... (tennisworlditalia.com)