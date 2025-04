Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli: pareggio contro Chieti, salvezza più vicina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Poteva essere la vittoria della svolta e invece alla fine è arrivato soltanto unbuono comunque per la pratica. In casa, il giorno dopo si è riflettuto sulle due ingenuità su calci piazzati che sono costati il successoil. In vantaggio per 2-0 i bianconeri del Patron Graziano Giordani, stavano assaporando l’aggancio al Fossombrone bloccato sul pari dal Castelfidardo e quindi al quinto posto che vale i playoff. Invece, il gol preso su calcio d’angolo nel minuto di recupero del primo tempo e la rete a seguito di una punizione laterale, hanno ‘rovinato’ il debutto allo stadio Del Duca. Certo ilè stato costruito per vincere il campionato e ha una rosa straordinaria a partire proprio dagli autori dei due gol: il centrocampista ghanese Godfred Donsah ex Bologna, Cagliari e Crotone e la mezzala Cosimo Forgione ex Reggina, Teramo e Pineto.